Mitch Evans remonta desde el puesto 17 hasta la victoria en Berlín

Evans ganó por delante del actual campeón, el británico Oliver Rowland (Nissan), y del alenán Pascal Wehrlein, de Porsche y líder del certamen con 101 puntos, tres más que el neozelandés.

Mitch Evans salió desde la 17ª posición y se aupó hasta los seis primeros al final de la primera ronda de activaciones del 'modo ataque'.

Su primer 'modo ataque' de seis minutos a 50 kW con tracción a las cuatro ruedas le permitió ponerse en cabeza en la vuelta 27, tomar el control y abrir una brecha de dos segundos con respecto a sus perseguidores, informan los organizadores.

El español Pepe Martí (Cupra Kiro) acabó en la duodécima plaza y es décimo en la general con 25 puntos.

El Mundial se reanuda dentro de dos semanas en Mónaco para disputar las rondas 9 y 10 de la temporada.