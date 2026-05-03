Nadal y Rahm visitan a Alonso en el garaje de Aston Martin antes del GP de Miami

El extenista y el golfista españoles compartieron unos minutos de charla con el doble campeón del mundo de Fórmula 1 y posteriormente se hicieron una fotografía junto al expiloto español y ahora comentarista Pedro de la Rosa.

"Hacer esto 20 años me parece increíble", dijo Rahm en declaraciones a la cadena DAZN en referencia a la extensa trayectoria de Alonso.

"Cómo son capaces de estar al tanto de todo cuando van a 320 kilómetros por hora; lo que tiene que fatigar mentalmente; yo es algo que no llego a entender", agregó el golfista.

Nadal aseguró que los pilotos "son unos animales" por lo que hacen "en las salidas, en los momentos de presión", en los que están yendo a "300 y pico kilómetros por hora".

"En la pista era más o menos valiente algún día, pero fuera de ella no lo soy lo suficiente", señaló.

Alonso sale este domingo desde la 17ª posición tras caer en la Q1 en la clasificación. El piloto asturiano, bicampeón del mundo (2005 y 2006), aún no ha puntuado en lo que va de campeonato con un coche con serios problemas para ser competitivo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) saldrá desde la 'pole' en el Gran Premio de Miami, el cuarto del año, al que llega como líder del Mundial con 75 puntos.