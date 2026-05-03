Norris celebra la mejora de McLaren en Miami, pero siente no haber peleado más la victoria

"Siento que he hecho un gran trabajo. Hemos mejorado muchísimo; si miras nuestro ritmo en las últimas carreras, aunque luchábamos por podios, la velocidad pura no estaba ahí. El hecho de que el trabajo haya dado sus frutos de inmediato me enorgullece", dijo Norris en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Aunque admitió marcharse con una sensación agria por la sencillez con la que fue rebasado por Antonelli cuando ocupaba la primera posición.

"Siento que hubo una oportunidad de haber luchado mejor, simplemente no dejando que nos hiciera el 'undercut'. Me adelantó en pista porque tenía los neumáticos más calientes al salir de la curva 2, pero nunca deberíamos habernos visto en esa situación", aclaró.

El vigente campeón del mundo ganó la 'sprint' del sábado y este domingo firmó en Miami su primer podio de 2026.

Un inicio complicado de temporada, después de dos quintos puestos en Melbourne y Suzuka, y de que no pudiera salir a rodar en China, le mantienen como cuarto de la general con 51 puntos.

El actual líder de la tabla es Antonelli con 100 puntos, 20 más que su compañero de escudería, el británico George Rusell.