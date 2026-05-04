Clasificación del Mundial de Fórmula Uno

Redacción deportes, 3 may (EFE).- Clasificación actualizada del Mundial de Fórmula Uno después de la sanción sufrida por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del certamen, disputado este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida: