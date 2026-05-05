El líder Máximo Quiles continúa con los mismos objetivos

"El objetivo es seguir disfrutando encima de la moto y tener nuestro propio ritmo desde el primer día, rodando en solitario", afirma Quiles en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que tiene que estar "concentrado" y seguir "paso a paso, día a día y carrera a carrera para mantener estas buenas sensaciones del inicio de la temporada".

Su compañero de equipo, el hispano-argentino Marco Morelli asegura tener "buenos recuerdos del circuito de Le Mans", en donde compitió tres años en la 'Rookies Cup', un trazado que, dijo, le gusta "mucho" y que este fin de semana quiere "seguir con la misma dinámica de las carreras anteriores".

"Estoy disfrutando mucho este inicio de temporada e intentaré luchar por el podio que se escapó en Jerez y daré todo para conseguirlo", asegura Morelli.