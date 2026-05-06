Le Mans, nueva oportunidad de victoria para Marc Márquez, con permiso de Marco Bezzecchi

Desde que él lo hiciera de manera consecutiva en 2018 y 2019, ninguno de sus rivales ha logrado repetir victoria en el cinematográfico circuito francés, con victorias desde 2020, respectivamente, de Danilo Petrucci, Jack Miller, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Johann Zarco.

Y lo cierto es que el nueve veces campeón del mundo y actual campeón de la categoría reina del Mundial de motociclismo necesita como 'agua de mayo' una victoria en gran premio, en la carrera larga, que le devuelva a lo más alto del panorama competitivo en un comienzo de temporada en el que ni él ni la Ducati Desmosedici GP 26 han estado al nivel que se esperaba tras el arrollador inicio de este binomio deportivo en 2025.

Muy al contrario de lo que ha sucedido con el fabricante italiano de Noale Aprilia, que ha encadenado tres victorias consecutivas en el inicio de campeonato con el italiano Marco Bezzecchi, líder en la tabla provisional de puntos, seguido a escasamente once puntos por su compañero de equipo, el español Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024.

Martín fue duda en el inicio de la temporada como consecuencia de los problemas que arrastró con su lesión, pero las dos segundas posiciones consecutivas logradas en Brasil y Estados Unidos le han devuelto, por derecho propio, a lo más alto de la tabla y también de las consideraciones para sus rivales.

Todo apunta a que Marc Márquez intentará en este circuito volver a la senda de la victoria, aunque al margen de sus tres triunfos en Le Mans (2014, 2018 y 2019) y sus dos segundas posiciones (2024 y 2025), también acumula hasta cuatro caídas en carrera (2016, 2017, 2021 y 2023).

Esas estadísticas enturbian un tanto el objetivo del vigente campeón y de Ducati en Francia, en donde el fabricante de Borgo Panigale también podrá contar para defenderse del arrollador inicio de temporada de los pilotos de Aprilia con el también español Álex Márquez, brillante vencedor en el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, que tiene como mejor resultado en Le Mans un segundo en 2020.

El pequeño de los hermanos Márquez no será la única punta de lanza de Ducati, que ha visto como el italiano Fabio di Giannantonio ha protagonizado un prometedor comienzo de campaña, aunque en sus estadísticas todavía falte una victoria, como también a los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Todos ellos se encuentran en las posiciones de cabeza de la clasificación del Mundial por puntos, por lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en la victoria, que para algunos, como es el caso de 'Tiburón' Acosta, se le resiste desde que llegó a la categoría de MotoGP y esa es una espina que todavía tiene clavada el piloto del Puerto de Mazarrón.

Algo más atrás, y con opciones a pensar en el podio, aunque la victoria se antoja más complicada, se encuentran el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), doble campeón del mundo de MotoGP, o su compatriota Enea Bastianini (KTM RC 16).

Para el resto de fabricantes, el francés Johann Zarco, por su condición de local y último vencedor en Le Mans, será uno de los principales baluartes de Honda, que todavía no ha logrado resultados destacados con sus pilotos oficiales, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, aunque ambos han dado muestras claras de una cierta evolución del prototipo de la RC 213 V.

Más complicado lo tienen los pilotos de Yamaha, el francés Fabio Quartararo, al que le gustaría ser profeta en su tierra, y el español Álex Rins, que no disponen de la competitividad necesaria en su nueva Yamaha YZR M 1 V4, que tienen el turco Toprak Razgatlioglu, doble campeón del mundo de Superbike, y el australiano Jack Miller.