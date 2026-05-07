El sueco Oliver Solberg se coloca en cabeza en la primera jornada

Solberg estuvo muy cómodo en la grava de Portugal desde la primera especial, Águeda/Sever de 15,08 km, en la que terminó tercero a solo una décima de segundo del francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20), y saltó al liderato al dominar la segunda (Sever/Albergaria de 20,24 km).

El sueco ha tenido así un buen comienzo de prueba tras su revés en el Rally de Canarias, donde era uno de los candidatos a la victoria hasta que sufrió un accidente en la penúltima etapa que le obligó a retirarse.

Solberg lidera el Rally de Portugal con un tiempo con 3.4 segundos de ventaja sobre Fourmaux, y 7.2 sobre el nueve veces campeón del mundo y su compañero en Toyota, el también francés Sébastien Ogier.

Ogier, el último ganador en Portugal y el piloto con más victorias en la prueba, con siete, no tuvo el mejor comienzo debido a problemas de equilibrio en su Yaris, lo que lo llevó a terminar séptimo en la especial inaugural.

Sin embargo, recuperó terreno e incluso ganó la tercera y última, una superespecial de 1,93 km en el centro de la ciudad de Figueira da Foz.

El español Dani Sordo (Hyundai i20) es séptimo en la general a 11.7 tras una jornada en la que fue de los más rápidos en la primera especial -cuarto-, pero en la que bajó en la clasificación en las restantes, lo que el cántabro atribuyó a la falta de adherencia de los neumáticos.

El Rally de Portugal prosigue este viernes con siete tramos cronometrados que pasarán por las localidades de Mortágua, Arganil, Lousã y Góis, y cuya dificultad se verá incrementada por la lluvia que se prevé que caiga en territorio luso.