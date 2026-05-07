Automovilismo
07 de mayo de 2026 a la - 15:35

El sueco Oliver Solberg se coloca en cabeza en la primera jornada

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Lisboa, 7 may (EFE).- El sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) es el primer líder del Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026, tras la disputa este jueves de los tres primeros tramos cronometrados.

Por EFE

Solberg estuvo muy cómodo en la grava de Portugal desde la primera especial, Águeda/Sever de 15,08 km, en la que terminó tercero a solo una décima de segundo del francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20), y saltó al liderato al dominar la segunda (Sever/Albergaria de 20,24 km).

El sueco ha tenido así un buen comienzo de prueba tras su revés en el Rally de Canarias, donde era uno de los candidatos a la victoria hasta que sufrió un accidente en la penúltima etapa que le obligó a retirarse.

Solberg lidera el Rally de Portugal con un tiempo con 3.4 segundos de ventaja sobre Fourmaux, y 7.2 sobre el nueve veces campeón del mundo y su compañero en Toyota, el también francés Sébastien Ogier.

Ogier, el último ganador en Portugal y el piloto con más victorias en la prueba, con siete, no tuvo el mejor comienzo debido a problemas de equilibrio en su Yaris, lo que lo llevó a terminar séptimo en la especial inaugural.

Sin embargo, recuperó terreno e incluso ganó la tercera y última, una superespecial de 1,93 km en el centro de la ciudad de Figueira da Foz.

El español Dani Sordo (Hyundai i20) es séptimo en la general a 11.7 tras una jornada en la que fue de los más rápidos en la primera especial -cuarto-, pero en la que bajó en la clasificación en las restantes, lo que el cántabro atribuyó a la falta de adherencia de los neumáticos.

El Rally de Portugal prosigue este viernes con siete tramos cronometrados que pasarán por las localidades de Mortágua, Arganil, Lousã y Góis, y cuya dificultad se verá incrementada por la lluvia que se prevé que caiga en territorio luso.