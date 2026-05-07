Fabio Quartararo dice tener unas expectativas "mucho más bajas que el año pasado"

"Las expectativas son mucho más bajas que el año pasado, desgraciadamente, aunque en el test de Jerez pudimos recuperar más que potencial algunas sensaciones, pues nos estaba costando mucho comprender el tren delantero desde el primer momento", explica Quartaro.
"Vamos a intentar encontrar esas sensaciones aquí puesto que nos pueden ayudar mucho en este tipo de circuitos y sabemos que es súper importante", continúa el campeón del mundo de MotoGP de 2021.
Al referirse al test de Jerez, confirmó que en 'Bugatti' van a utilizar "el paquete aerodinámico de Jerez, porque nos dio muy buen resultado y muy buenas sensaciones, y creemos que puede ser importante".
"Siempre he dicho en el pasado que suelo hacer el tiempo tirando del tren delantero de la moto y con esta moto no soy capaz de hacerlo, así que espero que esto nos ayude a mejorar en este sentido", reconoce Quartararo, quien insiste en que "este gran premio es muy especial para nosotros".
Si bien enseguida resaltó que "cuando quieres hacer demasiado, es ahí cuando te pasas de largo, es cuando sueles cometer errores, pero en mi caso siempre quiero dar el máximo y hay veces que cuando estás en el gran premio de casa quieres tener ese extra adicional, pero no creo que sea lo que vaya a hacer que consiga un mejor resultado a nivel personal".
"Al ser el único gran premio de casa intentaremos dar el máximo", insistió Fabio Quartararo.