Zarco reconoce tener muy en su memoria su victoria del pasado año

"La verdad es que tengo todavía el recuerdo del año pasado y todos los aficionados con los que me encuentro me recuerdan aquél gran premio, incluso aficionados no franceses, pues ganar en tu país marca la diferencia y eso es algo que no esperaba y por eso estoy disfrutando mucho de ese momento", ha explicado Johann Zarco.

"Si algo me hizo pensar en eso el año pasado es que intentaré estar este año igual de concentrado para volver a repetirlo si se puede, pues es algo que se te pone a mano y no hay que desperdiciarlo", comenta Zarco sobre la posibilidad de que llueva el domingo.

"Los aficionados franceses son los únicos que esperan que llueva en el gran premio, normalmente a los aficionados les gusta el sol y disfrutar del buen tiempo, pero a los franceses ahora les gusta la lluvia y, si llueve, tendremos una buena oportunidad, porque en seco la verdad es que me cuesta tener un buen ritmo, pero cuando está lloviendo soy mucho más efectivo y la verdad es que si llueve trataré de aprovechar la oportunidad", insiste en la conferencia de prensa Zarco.

Y, al ser preguntado por sus 'habilidades' bajo la lluvia dijo no saber cuáles son pero que había ido "desarrollando las sensaciones según iba creciendo con esta moto y han ido mejorando año tras año, si bien es cierto que en lluvia los movimientos sobre la moto son un poquito más suaves, con menos energía, y tengo un mejor control".

"En seco tienes que empujar muchísimo y, a veces, es duro el dar ese algo más, quizás por eso tengo esas sensaciones, pero cuando más me gusta es cuando hay un poco menos de agua en la pista, pues cuando llueve muchísimo no siento que pueda marcar la diferencia, porque necesito vueltas para tener confianza", reconoce el piloto francés.

En cualquier caso Johann Zarco fue claro al asegurar que no se siente favorito tras la victoria del año pasado: "yo no creo que llegue aquí como favorito, sólo llego como candidato por el fenómeno del año pasado y quiero pensar que pueda volver a suceder, pero es más una creencia que el hecho de ser aspirante a la victoria".

"En Jerez ya pude confirmar que con lluvia tengo más posibilidades por las condiciones que se van a dar, pero no soy favorito", recalcó Zarco.