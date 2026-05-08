El español Álvaro Carpe lidera la primera sesión libre en Le Mans

Carpe marcó un mejor tiempo en su última vuelta de 1:41.252, con escasamente 52 milésimas de segundo sobre David Almansa (KTM) y con el también español Adrián Fernández (Honda), tercero a 295 milésimas de segundo.

A pesar de sufrir hasta siete operaciones en una pierna en seis meses, el español David Muñoz (KTM), consiguió acabar tercero en su regreso a la competición en la primera carrera de España, en el trazado 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, y también en ser el primero en encabezar la tabla de entrenamientos con un tiempo de 1:44.083, que poco después batió su compatriota Álvaro Carpe (KTM).

Carpe rodó en 1:43.105, un registro que una vuelta más tarde igualó a la milésima de segundo Muñoz, pero que pronto rebajaron una serie de pilotos con el español David Almansa (KTM), con 1:42.898.

Muñoz, con 1:41.896, volvió a recuperar el liderato, aunque le duró poco, superado nuevamente por Almansa (1:41.818) y Carpe (1:41.850) por apenas unas milésimas de segundo, siendo al final cuarto (1:41.587) a 335 milésimas de segundo del líder de la tanda.

Mientras, el líder de la categoría, el español Máximo Quiles (KTM), era sexto (1:42.303) a 485 milésimas de segundo de Almansa, siempre rodando en solitario y centrado en su trabajo de puesta a punto de la moto.

Todo cambió en los minutos finales, en los que la pelea contra las agujas del reloj se la llevó Álvaro Carpe con un registro de 1:41.252, por delante de sus compatriotas David Almansa y Adrián Fernández, con Quiles en octava posición a medio segundo exacto del líder de la sesión.