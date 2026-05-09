Alex Márquez lamenta que se ha complicado la clasificación

"Mi sábado me lo he complicado yo mismo en la clasificación, cuando he hecho ese error en la curva tres, que venía de la 1-2 un poco largo, he querido entrar igual en la tres y he cometido ese pequeño error", recuerda Alex Márquez tras la carrera 'sprint'.

"He conseguido luego hacer una vuelta que no estaba mal, pero está todo muy apretado, por una décima de segundo estaba en segunda línea, entonces, ahí ya te complicas todo el fin de semana por un pequeño error o por no estar lo concentrado que hay que estar en ese momento", continúa en declaraciones a los medios de comunicación Alex Márquez.

"Ya hemos visto en otros fines de semana, que en MotoGP te juegas el fin de semana, aunque tengas muy buen ritmo o tengas muy buenas sensaciones, te juegas el fin de semana en cuatro vueltas en la clasificación", agrega.

De su carrera 'sprint' ha reconocido que "no iba del todo fino, ha habido un momento que sí que es verdad que iba una décima mejor, un poquito más rápido que ellos, pero luego también cuando vas al rebufo cometes errores tontos de frenadas, te cuesta mucho más parar la moto, se te va calentando la rueda delantera y es ahí donde he sufrido más".

"Estoy sufriendo muchísimo este fin de semana y es donde más me ha costado en carrera, así que creo que hemos acabado en la posición que teníamos más o menos de ritmo", reconoció Alex Márquez.