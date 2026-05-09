Izan Guevara, muy contento tras lograr su primera 'pole'

"Estoy muy contento porque este fin de semana ha sido incluso mejor que en Tailandia; allí ya éramos muy competitivos, pero aquí parece que hemos encontrado algo más", explica Guevara en la nota de prensa de su equipo.

"Desde el principio, comprendimos que teníamos un ritmo fuerte y que debíamos aprovecharlo y todo el equipo está trabajando increíblemente bien y todo parece estar saliendo a la perfección", señala.

No obstante Izan Guevara recuerda que "mañana el clima podría influir, ya que existe la posibilidad de lluvia, y eso podría ayudarnos si logro una buena salida y me mantengo alejado del caos en las primeras vueltas".

"Sinceramente, este es uno de los mejores momentos desde que empecé a competir por conseguir la 'pole position' y batir el récord histórico de vuelta lo hace aún más especial", ha afirmado Guevara.