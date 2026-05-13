El español Maverick Viñales regresa a la competición en Barcelona

Viñales ha estado de baja desde que se retiró del Gran Premio de Estados Unidos como consecuencia de las complicaciones derivadas de una lesión previa en el hombro por la que tuvo que someterse a una cirugía correctiva a finales de marzo.

Posteriormente, se perdió las rondas de Jerez y Le Mans, ya que se centró en recuperar su plena forma física, y el equipo priorizó su salud y rendimiento a largo plazo por encima de un regreso temprano y ahora, con un programa intensivo de rehabilitación, ha recibido el alta médica y está listo para reincorporarse al equipo.

Maverick Viñales, en una nota de prensa de su equipo, ha dicho estar "feliz de estar de vuelta y regresar a las carreras, pues las últimas semanas no han sido fáciles".

"He trabajado duro cada día para recuperarme y regreso en las mejores condiciones posibles, me siento fuerte y motivado para volver a subirme a la moto y quiero agradecer al equipo su apoyo y paciencia, estoy muy emocionado por volver a competir en mi gran premio de casa en Cataluña", ha destacado Maverick Viñales.