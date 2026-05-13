13 de mayo de 2026 a la - 07:35

El italiano Di Giannantonio asegura que le "encanta" correr en Barcelona

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), tercero en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, asegura que le "encanta", correr en el circuito de Barcelona-Cataluña, escenario del Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Por EFE

"El fin de semana de Barcelona siempre es increíble, con muchísimos aficionados y es un circuito precioso, en el que siempre me ha encantado correr", afirma Di Giannantonio en la nota de prensa enviada este miércoles por su equipo.

"Además, volvemos a la normalidad y para mí es genial, porque echo de menos MotoGP cada vez que no corro durante un tiempo", continúa 'Diggia', quien sobre el circuito explica que "es muy diferente a Le Mans".

"Pasamos de un circuito con mucho agarre a otro con muy poco, pero intentaremos jugar nuestras cartas y sacar provecho de este cambio de condiciones", comenta el piloto italiano, quien reconoce que "no es lo más adecuado para nosotros, a priori, pero intentaremos adaptarnos".

"Tenemos muchas cosas que probar, tanto este fin de semana como en la jornada de pruebas del lunes", recuerda Fabio di Giannantonio.