El italiano Di Giannantonio asegura que le "encanta" correr en Barcelona

"El fin de semana de Barcelona siempre es increíble, con muchísimos aficionados y es un circuito precioso, en el que siempre me ha encantado correr", afirma Di Giannantonio en la nota de prensa enviada este miércoles por su equipo.
"Además, volvemos a la normalidad y para mí es genial, porque echo de menos MotoGP cada vez que no corro durante un tiempo", continúa 'Diggia', quien sobre el circuito explica que "es muy diferente a Le Mans".
"Pasamos de un circuito con mucho agarre a otro con muy poco, pero intentaremos jugar nuestras cartas y sacar provecho de este cambio de condiciones", comenta el piloto italiano, quien reconoce que "no es lo más adecuado para nosotros, a priori, pero intentaremos adaptarnos".
"Tenemos muchas cosas que probar, tanto este fin de semana como en la jornada de pruebas del lunes", recuerda Fabio di Giannantonio.