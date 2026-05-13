Izan Guevara, tras su victoria en Francia, dice arrastrar "mucha energía positiva"

"Tras un fin de semana increíble en Francia, llegamos a Barcelona muy motivados y llenos de confianza, ya que es una carrera en casa para nosotros, con nuestros aficionados y nuestra gente alrededor", asegura Guevara, quien insiste en que "al ser una carrera consecutiva, todavía arrastramos mucha energía positiva".

"Nuestro objetivo es tener otro fin de semana muy sólido, comenzando con fuerza desde las primeras sesiones de entrenamientos y tratando de mantenernos consistentemente en la parte delantera desde el principio", explica Izan Guevara en la nota de prensa del equipo.

"Por supuesto, repetir un fin de semana como el que tuvimos en Francia no será fácil, pero conocemos el potencial que tenemos en este momento y queremos seguir trabajando en la misma dirección", comenta Guevara, segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2 2026.

"Barcelona es un circuito en el que disfruto mucho y donde he obtenido buenos resultados y victorias en el pasado", recuerda Guevara, quien recalca que llega "con confianza y motivación".

"Sabemos lo importante que será gestionar bien el fin de semana porque este circuito puede ser muy exigente, pero estamos listos para darlo todo una vez más", agrega Izan Guevara.