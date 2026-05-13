Joan Mir dice encontrarse bien tras la caída de Le Mans

"Sin duda hay algo de dolor y tenemos que ver cómo evoluciona, pero no estoy demasiado preocupado", asegura Mir en el comunicado del equipo, en el que insiste en que quiere "darlo todo este fin de semana en Cataluña", no sólo por correr "en casa", sino porque consideró que tiene "la capacidad de conseguir un buen resultado".

"En Francia tuvimos una velocidad muy buena en comparación con los demás pilotos de Honda, y estoy deseando volver a demostrar nuestro ritmo", comenta Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020.

El italiano Luca Marini comenta que vuelven al "trabajo de inmediato", y recuerda que va a ser "una parte muy intensa de la temporada", pero expresó su deseo de "que llegue".

"No estuvimos a la altura de nuestro potencial en Francia, así que es una buena oportunidad para demostrar que fue un fin de semana aislado y que podemos estar luchando más adelante", continúa Marini.

"El plan es similar al de siempre, aprovechar el trabajo realizado al principio del fin de semana y clasificarnos para la Q2 y confío en que podemos tener un mejor desempeño el sábado y el domingo que en Le Mans", reconoce Marini.