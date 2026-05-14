Alex Márquez señala del circuito catalán que "siempre he sido capaz de encontrar lo mejor"

"En Francia podría haber luchado con ellos, pero la clasificación es un momento clave y no fui capaz de lograr una vuelta buena, mientras que aquí siempre he sido capaz de encontrar lo mejor y tengo esa calma que me permite pensar en que puedo clavar una buena vuelta, aunque parece que mañana hará frío y quizás llueva, ya veremos qué sucede", ha comentado el pequeño de los hermanos Márquez.

En cuanto a su adaptación al trazado catalán, Alex Márquez comenta que se le da bien "por ese fluir que me permite, la tracción puede marcar la diferencia en algunos puntos y también hemos hecho muchas vueltas aquí en todas las categorías, lo que te permite tener algunos 'secretillos', pero lo importante es hacer un fin de semana sólido para poder pensar más adelante en el título".

"Por alguna razón se me dan muy bien las zonas de tracción, y aquí el bajo agarre me ayuda a crear esa diferencia, quizás me cuesta más en la entrada de curva en otros circuito, pero aquí con esa falta de agarre tengo ese fluir que me resulta más fácil para cuadrar una vuelta", ha continuado Alex Márquez al respecto.

Como con Jorge Martín, al ser preguntado sobre lo que le gusta de la Aprilia y la Ducati, ha sido ecuánime al señalar que "las motos tienen un buen balance, pero lo que puedes ganar con una lo pierdes casi seguro en la otra, es complicado, pero si nos centramos en nosotros mismos, la Ducati está ahora para ganar carreras".

Al referirse a la recuperación de su hermano Marc Márquez y sus opciones al título, fue claro al destacar que "habrá que saber cuando va a regresar para saber si tiene opciones o no, y me consta que él ahora mismo sólo está pensando en su recuperación".