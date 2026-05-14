El español Alberto Puig será el nuevo asesor de Honda Racing Corporation a partir de 2027

Así, Alberto Puig ocupará un puesto clave en Honda Racing Corporation, que seguirá contando con su experiencia de más de cuatro décadas en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.

El ex piloto barcelonés asume un nuevo rol en Honda HRC, en el que fue director del equipo oficial desde 2018, momento en el que guió al equipo a la consecución de dos triple coronas consecutivas.

En su nuevo puesto continuará colaborando con la dirección y el personal de Honda HRC en diversas tareas relacionadas con todas las actividades de motociclismo y como asesor de HRC seguirá contribuyendo al desarrollo de los programas de formación de jóvenes pilotos, según se explica en un comunicado hecho público por HRC.

Al tiempo, reforzará los esfuerzos de Honda en los campeonatos de MotoGP y WorldSBK, apoyando a la dirección y a los pilotos mediante una evaluación global de las actividades de Honda HRC en el motociclismo.

"Entré por primera vez al 'paddock' del Campeonato del Mundo en 1987 y desde entonces he sido piloto, he trabajado con jóvenes pilotos, he sido jefe de pilotos y jefe de equipo, siempre con Honda", recuerda Alberto Puig en la nota de prensa.

"Durante este tiempo, he vivido muchos momentos, tanto positivos como negativos, que me han aportado un valioso conocimiento sobre cómo trabajar con pilotos, personas y diferentes situaciones", continúa.

"He dedicado mi vida a liderar desde la primera línea y ahora siento que mis habilidades son ideales para tener una visión global, ya que tengo muchas ganas de utilizar mi experiencia en esta nueva oportunidad para ayudar a Honda HRC, a sus pilotos y a su personal a crecer y afrontar todos los retos y éxitos que ofrece la competición", afirma Puig.