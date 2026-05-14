Jorge Martín llega satisfecho de Francia y afirma que el circuito de Barcelona le gusta

Martín ha recordado en la rueda de prensa del Gran Premio de Cataluña, sobre la carrera de Francia que allí coparon "los tres primeros puestos con Aprilia, pero ya veremos aquí que sucede, pues la confianza va creciendo y ésta será una nueva oportunidad de conocer la moto después del paso adelante que dimos en los de Jerez".

"Este es un circuito que me gusta, pero Alex es muy fuerte aquí y será difícil de batir", ha señalado Martín.

Sobre el trazado catalán ha reconocido tener "muy buenos recuerdos y también malos, me rompí el pie, me caí liderando en Moto3", y destacó que después de la lesión dice que ahora disfruta "del momento y con la lesión fue como si la vida corriese muy rápido, te das cuenta de que es importante tener salud".

Sobre la curva cinco, en la que suele tocar con el hombro, Jorge Martín ha explicado que miró "la previsión del tiempo y parece que hará frío, quizás mañana no sea el día de colocar el hombro, pero ya veremos".

Entre las diferencias de la Aprilia y la Ducati y lo que le gustaría, fue claro al asegura que "no lo sé", y ha explicado que "es difícil saber hasta que punto se han desarrollado las otras motos en la actualidad, sé lo que piloto, y la Aprilia es una grandísima moto, pero hasta el momento las dos motos funcionan muy bien".

A la hora de explicar si ha tenido que cambiar su estilo de pilotaje "es difícil de decir, tal vez sea la mentalidad, que me ha cambiado muchísimo a la hora de afrontar el fin de semana".

"En mi estilo de pilotaje, el año pasado era la frenada, pero con respecto a 2024 creo que es bastante similar la cosa, piloto de la misma manera, aunque las líneas son distintas con la Aprilia, así que como piloto me siento igual o mejor", ha asegurado Martín.

Al ser preguntado por las posibilidades de Marc Márquez de luchar por el título ha sido claro al aseverar que "si alguien ha demostrado que puede ir de lo más bajo a lo más alto en lo deportivo, ese es Marc Márquez, y lo único que espero es que regrese pronto".

En cuanto al dolor y la capacidad de los pilotos para aguantarlo, incluso cuando están lesionado señaló que "es difícil saber, es una pregunta de mucha perspectiva para cada piloto, ya que yo puedo resistir bastante el dolor, pero creo que es igual para todos los pilotos y lo cierto es que con toda la adrenalina al pilotar no lo sientes tanto".

"La verdad es que aguantas bien en competición, pero luego te da el bajón y acabas destrozado, creo que es una cuestión de adrenalina y de presión y me imagino que depende también de la lesión", agregó Martín.