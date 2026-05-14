Maverick Viñales se muestra confiado en su recuperación, pero sin saber cómo reaccionará

"He hecho toda la recuperación posible después de la operación, desde movilidad hasta todas las terapias, ha sido un trabajo de 24 horas para intentar estar aquí, aunque, como mínimo, requeriré dos o tres meses más de trabajo intenso para acabar de estar a punto", ha reconocido a los medios de comunicación Maverick Viñales.
Por ello, ha señalado que "es muy difícil tener una ambición sin realmente saber cómo reaccionará el hombro, pero estoy convencido de que si reacciona bien iré bien".
"No llevo un año parado, llevo como mucho un mes, pero obviamente, mis expectativas van más por entender cómo está el hombro y trabajar sobre eso, pero nunca se sabe", explica Viñales, quien recalca que sólo piensa en "recuperar el ciento por ciento y aprovechar que la moto va bastante bien, para estar delante".
De su lesión comentó que "antes, cuando me tiraba en las curvas de izquierdas, había algo que me frenaba, que era el tornillo, que estaba roto, y me quedaba bloqueado, ahora ya puedo tirarme totalmente en las curvas, y ese ya es un gran cambio".