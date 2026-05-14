Pedro Acosta recuerda los dos cuartos del año pasado y sus errores

"Creo que este año no me pasará, montaré lo mismo que lleve el de delante y listo, pero bueno, hay que ser realistas, al final, venimos a un circuito que Aprilia, incluso en la época de Aleix -Espargaró-, que no era la Aprilia de ahora, ya dominaba, entonces hay que contar que estarán las cuatro Aprilia delante, luego cinco Ducati, y luego estaremos nosotros como la novena moto o algo así, o la décima", reconoce sincero Acosta a los medios de comunicación en el circuito.

"El décimo es un buen punto de partida, todo lo que venga mejor que eso, bueno será", insiste el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

"Habrá que tomárselo con calma, porque ahora, después de Le Mans, que parecía que el problema con los neumáticos lo teníamos resuelto, volvió a aparecer de la nada, ahora es como otra interrogación que ponemos encima de la mesa y por eso habrá que tomárselo como un fin de semana con calma, sin muchas expectativas, salir mañana, subirme a la moto y ver por dónde estamos", ha explicado Acosta.