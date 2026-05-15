Alex Márquez logra el mejor tiempo, Jorge Martín acaba por los suelos

El pequeño de los hermanos Márquez fue el único piloto que bajó de 1:40 al rodar en 1:39.950, un registro con el que arrebató la primera posición a Jorge Martín, quien a pesar del dolor inicial tras el golpe, pudo volver a subirse a su moto para practicar el momento de la salida.

Pronto se pudo apreciar que la tanda libre de MotoGP iba a tener dos protagonistas destacados a los que les gusta mucho este trazado, los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Jorge Martín, junto al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), sabedor de que el trazado catalán se adapta a las mil maravillas a las características de su moto.

Bien es cierto que la sesión no había hecho más que comenzar cuando Acosta se puso líder con 1:40.388 y ello propició que hubiese muchos cambios en la clasificación inicial.

A pesar de algún que otro disgusto con otros pilotos, al considerar que molestaban su trayectoria, Jorge Martín se prodigó vuelta tras vuelta para recuperar la primera posición (1:40.299) con una auténtica exhibición en la curva cinco, en la que el piloto madrileño toca completamente con el hombro sobre el asfalto.

Tras la estela de Martín en esa primera parte de la tanda libre se inmiscuyó en la pelea entre aquél y Acosta el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26). con Bezzecchi tras el trío de cabeza y todos ellos en apenas una décima de segundo.

Las diferencias en esos minutos iniciales resultaron exiguas, pues hasta ocho pilotos se encontraron en menos de dos décimas de segundo de distancia, mientras otros, como el español Maverick Viñales (KTM RC 16), que regresaba de una lesión, se lo tomó con mucha calma y con el único objetivo de dar el máximo de vueltas para 'testar' la recuperación de su lesión de hombro.

Cuando se entraba en la segunda mitad de la tanda se produjo el primer percance importante en la curva doce, en la que se fue por los suelos el líder de la sesión, Jorge Martín, al perder adherencia en el tren delantero de su moto.

En el 'arrastrón', Jorge Martín llegó a golpearse con su moto contra las defensas de aire de la zona, dejando en evidencia ciertas molestias físicas cuando se recuperó del impacto.

Casi al unísono, en otro punto del circuito, la curva dos, se fue por los suelos Pedro Acosta, si bien en su caso salió corriendo hacia su taller en busca de la segunda moto, dejando claro que no tenía ningún problema físico.

En ese mismo punto acabó por los suelos el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), su compañero en el equipo oficial de fábrica, y en su caso tampoco hubo que reseñar daños físicos.

Nada más llegar Jorge Martín a la zona de talleres se fue directo al camión del equipo, acompañado por el director médico de la competición, el español Ángel Charte, para poder valorar su estado físico, pues se pudo ver al piloto aturdido y ciertamente molesto tras el impacto.

Pocos minutos después regresó a su taller un Jorge Martín que 'lucía' mucho mejor aspecto físico que inmediatamente después del accidente, que se lo tomó con calma para regresar a la pista exclusivamente para hacer las prácticas de salida.

Y, mientras Jorge Martín explicaba a su equipo de ingenieros el percance, en pista Alex Márquez se convertía en el más rápido de la tanda con un tiempo de 1:40.021, que ya marcaba distancias con sus inmediatos perseguidores y no paró ahí, al rodar en la siguiente vuelta en 1:39.950.

Así acabó la tanda libre, dominada por Alex Márquez, seguido por Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.