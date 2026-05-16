Bulega añade otra muesca en República Checa con Lecuona segundo

Bulega, que ha sido el mejor en todas las carreras disputadas hasta ahora en los cuatro grandes premios disputados, en esta ocasión tan solo permitió a Lecuona liderar la prueba entre la vuelta 15 y la 18. Luego recuperó el mando y acabó ganando con 1.330 de ventaja sobre el español,

El también italiano Yari Montella (Ducati), que había sido segundo en la Superpole, fue tercero por delante de la Kawasaki del estadounidense Garrett Gerloff y de la bimota de su compatriota Axel Bassani.

Bulega lidera la general con 173 puntos, 87 más que Lecuona. El británico Sam Lowes es tercero con 99 y el también italiano yari Montella cuarto con 98.

Esta prueba cuenta con la notable baja del excampeón mundial Álvaro Bautista. El talaverano fue declarado no apto para disputar las carreras al sufrir una fuerte caída en los minutos finales de la tercera sesión de entrenamientos libres de este sábado, lo que le produjo una lesión en el pie derecho.