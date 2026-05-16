Carlos Sainz, primer piloto en completar una vuelta al MADRING, escenario del GP de España

El madrileño, embajador de MADRING, "hizo una sesión en primicia que sirvió para comprobar sobre el terreno, el ritmo y la personalidad de un trazado concebido para emocionar tanto a pilotos como a aficionados, informan los responsables del trazado", señalan.

A bordo de un coche deportivo y recorriendo por primera vez los 5,4 kilómetros del circuito ya asfaltado en sus 22 curvas, el piloto "descubrió un trazado híbrido, técnico, rápido y sorprendente, en el que conviven zonas de altísima velocidad, frenadas fuertes, curvas enlazadas, ángulos ciegos y uno de los elementos más icónicos del calendario de Fórmula 1: La Monumental".

Sainz empezó superando la curva 1, uno de los puntos de adelantamiento del campeonato. "Esta primera parte me gusta mucho, aquí se verá cómo nos peleamos con el coche", señala Sainz en un vídeo.

Tras la curva 3 viene la recta más larga del circuito de 837 metros. "Aquí nos podremos a 320, 330 kilómetros por hora, habrá que ser muy estratégico con la gestión de la batería", agrega antes llegar a la frenada de la curva 5, que "es muy apretada, muy lenta".

Después descubrió la curva 6, que da comienzo a la subida a Las Cárcavas, de más de un 8 % de pendiente, y la llegada a las curvas rápidas del segundo sector. "Aquí es la leche. Aquí es donde disfrutaremos un Fórmula 1 a tope", afirma Sainz.

Al llegar a La Monumental, la curva de más de medio kilómetro con el peralte del 24 % y el punto más emblemático de MADRING, sorprendió incluso a Sainz, acostumbrado a los circuitos más exigentes del mundo. "Esto es lo que más me ha impresionado", confiesa.

"Yo pensaba que La Monumental tenía peralte y ya, y ahora de repente no sólo tiene peralte, sino que es ciega". "Habéis creado un buen cóctel", le dice a los diseñadores del trazado. "Sólo se ve el cielo", describe Sainz justo antes de la frenada.

Sainz también subraya otra de las zonas más espectaculares: las enlazadas de Valdebebas, que van desde la curva 13 hasta la 17. Compara esta parte con dos de los circuitos más emblemáticos del mundial: "Me recuerda mucho a Spa y a Silverstone porque son curvas súper rápidas".

Tras el segundo túnel de MADRING, Sainz entra en la parte del trazado que bordea el recinto ferial y que es una sección rápida con un muro en la 20, un giro lento en la 21 y una última curva 22 que se abre y "va a ser un punto de adelantamiento clave".

"Es más rápido de lo que parece", afirma Sainz del MADRING mientras enlazaba curvas y analizaba los distintos puntos de adelantamiento del trazado.

Los responsables del trazado afirman que el MADRING "continúa avanzando según los plazos previstos y el circuito estará listo para entregar a la FIA el próximo 31 de mayo, consolidando así el desarrollo de un Gran Premio que aspira a convertirse en una referencia internacional dentro del calendario de Fórmula 1".

"Con esta primera vuelta, MADRING muestra por primera vez al mundo un circuito pensado para ofrecer espectáculo, adelantamientos y personalidad propia. Y el primero en comprobarlo ha sido, precisamente, el madrileño, que señaló la importancia de tener un gran premio en la capital después de 45 años de ausencia y aseguró que poder correr en él con un Fórmula 1 “es un sueño, hecho realidad”".