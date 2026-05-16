De Vries gana en Mónaco y sella su quinta victoria en Fórmula E y la primera con Mahindra

Nyck de Vries salió desde la primera fila de la parrilla y acabó ganando la carrera gracias a una estrategia de 'pit boost' ejecutada a la perfección, lo que le permitió terminar como vencedor con una cómoda ventaja sobre el grupo perseguidor.

El neerlandés fue uno de los primeros pilotos en realizar su parada de 'pit boost' entrando en boxes en la vuelta 16. A partir de ahí, calculó el momento de activar el 'modo ataque', adelantando al entonces líder de la carrera, el portugués Antonio Félix da Costa. A partir de ahí no tuvo rival y cruzando la línea de meta con una ventaja de tres segundos sobre el primero de los coches que le seguían.

Esta victoria es la quinta de su carrera para De Vries, la primera desde Berlín 2022 y su primera victoria con Mahindra, la primera del equipo indio en la era GEN3.