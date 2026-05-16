Pedro Acosta (KTM) consigue en Cataluña su segunda 'pole' en MotoGP

Con una vuelta de 1:38:068, el 'Tiburón de Mazarrón' consiguió registrar su segunda 'pole position' en la categoría reina del motociclismo, superando con holgura por 233 milésimas a Franco Morbidelli, procedente de la Q1 junto a Jorge Martín, y a Álex Marquez, que clasificó tercero a tan solo cuatro centésimas del italiano.

Jorge Martín (Aprilia RS-GP) fue noveno y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) sufrió una caída y saldrá duodécimo.

El primero en marcar registro en la sesión de clasificación de MotoGP fue Álex Márquez, aunque inmediatamente el que se puso en cabeza fue el murciano Pedro Acosta con un 1:38:397, seguido por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y el sudafricano Brad Binder (KTM RC 16).

En el giro inmediatamente posterior el 'Tiburón' redujo su tiempo a 1:38:118 aprovechando el rebufo de Johann Zarco (Honda RC 213 V), que se situó cuarto. A tan solo 224 milésimas de Acosta marchaba el pequeño de los Márquez, seguido de la Aprilia de Raúl Fernández, a 335 del de Mazarrón y completando el podio.

En los dos primeros giros Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), líder del Mundial, tan solo pudo ser octavo, mientras que Jorge Martín, clasificado desde la Q1, era duodécimo.

Ya en el segundo 'time attack', y con algo menos de cinco minutos por delante, el líder del Campeonato del Mundo se fue al suelo en la curva dos cuando era octavo a 667 milésimas de la cabeza, quedándose fuera de la lucha por la 'pole'.

En el último intento, Acosta mejoró su marca con un 1:38:068, seguido por Franco Morbidelli, segundo a 233 milésimas, y por Álex Marquez, que fue tercero.

Las doce primeras posiciones las completan Raúl Fernández, Zarco, Fabio di Giannantonio, Quartararo, Binder, Martín, Mir, Milner y Bezzecchi.

En la Q1, en el último giro y prácticamente sobre la bocina, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP26) marcaba el mejor tiempo (1:38:550), clasificándose junto a Jorge Martín (Aprilia RS-GP) (1:38:701) para la Q2 y dejando fuera a Francesco 'Pecco' Bagnaia, Enea Bastianini, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Maverick Viñales, Ai Ogura, Rins, Moreira, Augusto Fernández y Toprak Razgatlioglu.

Martín sufrió una fuerte caída durante la Q1 en la curva cinco, la tercera del fin de semana. También se fueron al suelo el turco Toprak Razgatlioglu y Fermín Aldeguer.