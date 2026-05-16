Automovilismo
16 de mayo de 2026 a la - 08:45

Perrone logra su primera 'pole' de la temporada en Moto 3

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Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El argentino Valentín Perrone (KTM) cosechó, en la última vuelta, su primera 'pole position' de la presente temporada al ser el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Cataluña de Moto 3, disputado en el circuito Barcelona-Cataluña.

Por EFE

Con un tiempo de 1:46:679, Perrone, cuarto clasificado del Campeonato del Mundo, se convirtió en el sexto 'poleman' distinto esta temporada en la categoría y le arrebató la primera plaza de la parrilla al sevillano David Muñoz, que provenía de la Q1 y acabó a tan solo cinco milésimas, con el joven Brian Uriarte tercero.

El español Máximo Quiles, líder del mundial, partirá en 7 posición.

Con la pista a 31 grados de temperatura frente a los 14 de la sesión matinal de libres, la primera referencia rápida de la sesión la marcó Adrián Fernández (Honda) con un 1:47:419. Al poco, la marca del español fue relegada por el 1:47:323 de Brian Uriarte (KTM), mientras que David Muñoz se colocaba tercero a pesar de las dolencias en su pierna izquierda.

A falta de nueve minutos, Jesús Ríos (Honda) superaba a todos con un 1:47:182, aunque segundos después David Almansa (KTM) lo mandó al segundo puesto por apenas cuatro centésimas (1:47:141), dejando una primera línea de parrilla con colorido español que completaba Brian Uriarte.

A cuatro minutos para el final de la clasificación, Máximo Quiles continuaba sin registros. A tres minutos de la conclusión, Brian Uriarte bajaba por primera vez del 1:47 para ponerse en cabeza con un 1:46:979.

El último 'time attack' fue puro vértigo. Morelli se puso primero al parar el reloj en 1:46:927, tan solo 21 milésimas antes que Jesús Ríos. Pero fue Perrone (1:46:679) el que, tras aprovecharse de un rebufo, se llevó el premio para salir primero y lograr su primera pole del año superando por tan solo 5 milésimas al andaluz David Muñoz, con Brian Uriarte tercero a 19.

La segunda línea será para David Almansa, Marco Morelli, David Muñoz y Jesús Ríos, con Máximo Quiles, Joel Kelso y Adrián Fernández en la tercera, y Hakim Danish, Joel Esteban y Casey O'Gorman en la cuarta.

Previamente, con un tiempo de 1:47:785, el piloto italiano Guido Pini (Honda), seguido de los españoles Álvaro Carpe (KTM) (1:47:382) y David Muñoz (KTM) y del irlandés Casey O'Gorman (Honda) fueron los cuatro pilotos que lograron avanzar a la segunda y definitiva sesión de clasificación de la categoría de Moto 3.

Tras hacer bueno su último intento, el italiano Pini, que se colocó primero, y el irlandés O'Gorman, que ocupó la cuarta plaza, desplazaron fuera de la zona de promoción al indonesio Veda Pratama (Honda) y al español Adrián Cruces (KTM) , el único que quedó fuera de la Q2.

También quedaron fuera en la primera sesión Scott Ogden, Ruché Moodley, Nicola Carraro, Zen Mitani, Leo Rammerstorfer y Cormac Buchanan.