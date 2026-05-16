Perrone logra su primera 'pole' de la temporada en Moto 3

Con un tiempo de 1:46:679, Perrone, cuarto clasificado del Campeonato del Mundo, se convirtió en el sexto 'poleman' distinto esta temporada en la categoría y le arrebató la primera plaza de la parrilla al sevillano David Muñoz, que provenía de la Q1 y acabó a tan solo cinco milésimas, con el joven Brian Uriarte tercero.

El español Máximo Quiles, líder del mundial, partirá en 7 posición.

Con la pista a 31 grados de temperatura frente a los 14 de la sesión matinal de libres, la primera referencia rápida de la sesión la marcó Adrián Fernández (Honda) con un 1:47:419. Al poco, la marca del español fue relegada por el 1:47:323 de Brian Uriarte (KTM), mientras que David Muñoz se colocaba tercero a pesar de las dolencias en su pierna izquierda.

A falta de nueve minutos, Jesús Ríos (Honda) superaba a todos con un 1:47:182, aunque segundos después David Almansa (KTM) lo mandó al segundo puesto por apenas cuatro centésimas (1:47:141), dejando una primera línea de parrilla con colorido español que completaba Brian Uriarte.

A cuatro minutos para el final de la clasificación, Máximo Quiles continuaba sin registros. A tres minutos de la conclusión, Brian Uriarte bajaba por primera vez del 1:47 para ponerse en cabeza con un 1:46:979.

El último 'time attack' fue puro vértigo. Morelli se puso primero al parar el reloj en 1:46:927, tan solo 21 milésimas antes que Jesús Ríos. Pero fue Perrone (1:46:679) el que, tras aprovecharse de un rebufo, se llevó el premio para salir primero y lograr su primera pole del año superando por tan solo 5 milésimas al andaluz David Muñoz, con Brian Uriarte tercero a 19.

La segunda línea será para David Almansa, Marco Morelli, David Muñoz y Jesús Ríos, con Máximo Quiles, Joel Kelso y Adrián Fernández en la tercera, y Hakim Danish, Joel Esteban y Casey O'Gorman en la cuarta.

Previamente, con un tiempo de 1:47:785, el piloto italiano Guido Pini (Honda), seguido de los españoles Álvaro Carpe (KTM) (1:47:382) y David Muñoz (KTM) y del irlandés Casey O'Gorman (Honda) fueron los cuatro pilotos que lograron avanzar a la segunda y definitiva sesión de clasificación de la categoría de Moto 3.

Tras hacer bueno su último intento, el italiano Pini, que se colocó primero, y el irlandés O'Gorman, que ocupó la cuarta plaza, desplazaron fuera de la zona de promoción al indonesio Veda Pratama (Honda) y al español Adrián Cruces (KTM) , el único que quedó fuera de la Q2.

También quedaron fuera en la primera sesión Scott Ogden, Ruché Moodley, Nicola Carraro, Zen Mitani, Leo Rammerstorfer y Cormac Buchanan.