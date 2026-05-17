Automovilismo
17 de mayo de 2026 a la - 13:40

Acosta explica el fallo electrónico que provocó el accidente de Alex Márquez

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16) explicó el fallo electrónico que sufrió su moto y que provocó el fuerte accidente de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Por EFE

"Me parece que hemos tenido un problema eléctrico que me ha dejado, digamos... Yo iba normal en la recta y me ha dejado sin gas, no con el motor parado, porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin fuerza y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado", dijo Acosta a los medios de comunicación en el circuito catalán, tras una carrera que no logró terminar por caída.

"Álex se ha llevado lo peor de mi problema mecánico y no quiero hablar mucho de la carrera, quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por la de KTM tanto a Álex como a Johann (Zarco), que parece que se han llevado la peor parte de todo lo que ha pasado hoy", señaló el piloto de KTM.

"No es muy necesario hacer tres salidas cuando ya llevamos dos banderas rojas y hay dos pilotos en el hospital, y cuando en la última caída se han caído tres pilotos", afirmó Acosta.

"Está muy bien que el show deba de seguir, pero muchas veces nos olvidamos que nosotros somos los que hacemos el show y muchas veces la salud de la gente debe ir por delante del show que podamos dar", destacó Pero Acosta.