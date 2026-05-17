Alex Márquez sufre una "fractura marginal la vértebra C7 y de la clavícula derecha"

"Alex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", indicó el equipo en una escueta nota en redes sociales.