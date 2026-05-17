Bulega suma y sigue con Lecuona segundo

Bulega, que también ganó la Superpole, repitió este domingo una nueva demostración de dominio absoluto y, otra vez por delante de su compañero en el equipo oficial de Ducati, el español Iker Lecuona, que consiguió su decimocuarto podio de su carrera. Repitió en el tercer peldaño del podio el italiano Yari Montella.

Lecuona lo intentó una vez más, pero Bulega no le permitió alegría alguna y venció tras rodar en cabeza desde la salida y al final con una diferencia de 0.594 sobre el español, en tanto que Montella llegó a 15.529.

Amplía así su ventaja al frente de la general, que encabeza con 310 puntos, 95 más que Lecuona, mientras que Montela es tercero a 189. Álvaro Bautista, baja este gran premio tras lesionarse en los entrenamientos, es noveno con 81.