Di Giannantonio: Ha sido un buen día, sobre todo porque estamos todos bien

"Nuestro deporte es maravilloso, pero tiene estas cosas", apostilló.

"Al final estás lleno de adrenalina y no sabes qué es lo mejor que puedes hacer cuando suceden estas cosas, te concentras y sabes que tienes que volver a salir y reanudar como puedes, pero sobre todo estoy contento de que con estos incidentes tan impresionantes no haya nada peor que lamentar", dijo en rueda de prensa Fabio di Giannantonio.

"Había muchas piezas volando (tras la caída de Alex Márquez) que se iban desprendiendo e impactando y no reaccioné demasiado bien, la verdad, me acoplé al carenado, que es de carbono, y punto, y al ver las piezas volando me escondí para evitarlo, por lo que creo que hemos tenido mucha suerte", reconoció el vencedor.

"La verdad es que a nivel de pista ha sido un gran fin de semana, solo tuve un error en la clasificación, pero salí bien y sabía que tenía posibilidades, y al final he conseguido mi primera victoria con el equipo para llegar aquí y quiero agradecerles el amor que me han mostrado cuando nadie apostaba por mí, así que esta victoria es para ellos", señaló Di Giannantonio.