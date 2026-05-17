Jorge Martín asegura que todo lo que le ha sucedido "es completamente secundario"

"Mi historia es, una carrera más, un cero, pero lo importante es que ellos estén bien, que estén vivos y que podamos seguir, porque la verdad es que ha sido un día muy peligroso", reconoció Martín a los medios de comunicación en el circuito catalán.

"Tener que hacer tres salidas me parece excesivo. Sé que el show tiene que seguir, pero hay un punto en el que al final también somos personas y después de ver esos incidentes cuesta volver a entrar en concentración", destacó.

En cuanto al incidente con Raúl (Fernández), señaló que no tiene nada que decir porque "se ve perfecto en la tele", pero pidió disculpas a su equipo por su reacción con Paolo Bonora: "Ese empujón no tenía ningún tipo de sentido a alguien que me apoya a muerte".

"Ha sido la frustración del momento. Ahora, en cuanto pueda, hablaré con él y ya está", recalcó Jorge Martín.