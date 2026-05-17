Oliver Rowland gana la segunda carrera de Mónaco

Rowland, actual campeón, salió octavo y se puso al frente en los últimos compases de la carrera, cuando las activaciones del 'modo ataque' se fueron sucediendo, con los diez primeros luchando sin tregua por las posiciones durante toda la primera mitad de la carrera, informan los organizadores del Mundial.

El piloto de Nissan había gestionado muy bien su energía, se abrió paso entre el pelotón y se colocó en cabeza en la 'Nouvelle Chicane' en la vuelta 23 de 28. Después, el piloto de Nissan mantuvo la calma para cruzar la línea de meta en primer lugar y firma así su segunda victoria en dos años en Montecarlo.

Superó en pista a Edoardo Mortara (Mahindra Racing), aunque una penalización de 10 segundos impuesta al suizo permitió a Drugovich hacerse con el segundo puesto, su mejor resultado en la Fórmula E.

Da Costa lideró en los últimos compases y terminó tercero, recuperándose así de su drama en la ronda 9; el portugués terminó justo por delante de su compañero de equipo en Jaguar, el neozelandés Mitch Evans, tras haber hecho un trompo en la vuelta 1.

Mortara se aseguró el quinto puesto tras aplicársele la penalización (por un contacto con da Costa en la vuelta inicial), mientras que el británico Jake Dennis (Andretti) completó los seis primeros puestos.

Mitch Evans se hizo con el liderato en la clasificación de pilotos tras la carrera en Mónaco del sábado y abandona Mónaco aún en cabeza por delante de Rowland. Jaguar lidera a Porsche en la clasificación de equipos, mientras que Porsche aventaja a Jaguar en la clasificación de fabricantes.

La Fórmula E regresa a Sanya (China) tras un paréntesis de siete temporadas para disputar la undéckma carrera del año el 20 de junio.