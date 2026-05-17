Rins, Miller y Razgatlioglu, sancionados con 16 segundos por la presión de los neumáticos

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Alex Rins, el australiano Jack Miller y el turco Toprak Razgatlioglu, todos ellos pilotos de las Yamaha YZR M 1 V4, han sido sancionados con 16 segundos de penalización en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP por no cumplir con la presión media de los neumáticos durante la carrera.