Alex Márquez, operado de una fractura en la clavícula, abandonará esta tarde el hospital

La operación fue llevada a cabo por los doctores Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán, y constó de una estabilización de la zona mediante la colocación de una placa.

Durante la carrera de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el menor de los Márquez impactó a gran velocidad contra la KTM de Pedro Acosta, al parecer por un problema mecánico.

Poco después del aparatoso accidente, el piloto fue trasladado al Hospital General de Catalunya y desde el equipo italiano ya se constató que estaba fuera de gravedad.

Además de la fractura de la clavícula derecha, Álex Márquez sufre "una fractura marginal de la vértebra C7" que se completará con una evaluación adicional en los próximos días.