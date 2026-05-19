Johann Zarco deberá esperar un par de semana antes de ser intervenido de los ligamentos

Ese tiempo de espera permitirá que el traumatismo inicial y otras lesiones en su rodilla tengan tiempo de sanar antes del procedimiento, tras la consulta realizada al doctor Bertrand Sonnery-Cottet, en Lyon, cirujano ortopédico del Centre Orthopédique Santyin de Lyon.

Ese centro está especializado en el tratamiento de lesiones de ligamentos de rodilla y traumatismos deportivos, que con esta decisión podrá evaluar más a fondo su estado físico.

Tras la cirugía, se establecerá un plan de recuperación detallado que permitirá al equipo médico evaluar un posible plazo para su regreso a la competición.

"Todo el equipo de Castrol Honda LCR está en estrecho contacto con Johann Zarco y seguirá proporcionando actualizaciones a medida que se acerque la fecha", indica la nota de prensa del equipo.

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) sufrió una caída al final de la recta del circuito de Barcelona-Cataluña, durante la segunda salida que se realizó tras el accidente del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), en la que se vio involucrado el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, y en la que su pierna izquierda se quedó enganchada a la rueda trasera de la Ducati Desmosedici GP26 del italiano.