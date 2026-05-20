Carlos Sainz: "La de Argentina será una carrera importante para el equipo"

"La de Argentina será una carrera importante para el equipo y, personalmente, también para Dani (Oliveras, su copiloto) y para mí. Nuestra participación en Portugal, como todo el mundo sabe, fue muy breve y no pudimos sacar conclusiones; por lo tanto, Argentina va a ser la primera carrera que vamos a poder correr juntos", indicó Sainz en declaraciones difundidas por su escudería.

El piloto de 64 años indicó que tiene "tiempo para preparar el Dakar", pero "justo ahora empieza la cuenta atrás", por lo que agradeció "poder empezar ya en Argentina".

En esa prueba, en la zona oeste del país y con las ciudades de San Juan y San Rafael como núcleos, estará también Nani Roma.

"Estoy contento de regresar a Argentina, un país con una enorme pasión. En Argentina corrí el Dakar y también la Ruta 40, que gané en 2013. No será un rally fácil, en una de las etapas estaremos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, toda una prueba para los motores", apuntó.

"Vamos preparados, tanto Carlos (Sainz) como Mitch (Guthrie) como yo mismo, y por supuesto mi copiloto Alex (Haro). Después de las últimas pruebas tenemos los Raptor a punto. Haremos un 'shakedown' en San Juan el día 23 y esperamos dejarlo todo a punto para los cinco días de competición", manifestó.