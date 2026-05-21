Antonelli traslada su trono a Montreal, de nuevo con sprint

Antonelli, de 19 años, logró el primer fin de semana de mayo, en Miami (EEUU), su tercera victoria seguida -la tercera desde la 'pole'- y ahora suma cien puntos, veinte más que su compañero, el inglés George Russell, y con 41 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); después de un Gran Premio en el que quedó demostrado que el joven boloñés es el 'hombre de moda' en la categoría reina y que Mercedes sigue siendo la escudería a batir.

Sin embargo, en Miami, tras el 'retoque' -durante el parón derivado de las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudí, a causa del conflicto bélico en Oriente Medio- que modificó ligeramente el nuevo reglamento técnico (que otorga demasiada importancia a la energía eléctrica en detrimento del motor de combustión y modifica el pilotaje, perjudicando el talento), el resto de los equipos 'grandes' parecen haber dado un paso al frente.

El inglés Lando Norris -cuarto en el certamen, con 51 puntos- encabezó en el sprint de Miami un doblete de McLaren que completó su compañero el australiano Oscar Piastri y cruzó en segunda posición la meta en la carrera larga, por delante del oceánico. Leclerc había acabado en esa posición la prueba corta, fue tercero en parrilla -un puesto por detrás Max Verstappen (Red Bull)- y no subió al podio en la principal al sufrir un trompo que lo dejó sexto; antes de recibir una sanción de veinte segundos, por superar los límites de pista, que le hizo perder dos puestos más.

La penalización del monegasco sirvió para que avanzara uno el argentino Franco Colapinto (Alpine), que logró el mejor resultado de toda su trayectoria en la F1, el séptimo; en una carrera en la que el español Carlos Sainz (Williams) sumó dos puntos al concluir noveno. Su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, con un Aston Martin deficiente, no logró puntuar y acabó decimoquinto, un puesto por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que, al igual que el de Oviedo, aún no ha estrenado su casillero en 2026.

El Gran Premio se disputa en el circuito Gilles Villeneuve, que lleva el nombre del mito canadiense, fallecido en accidente en 1982, en Zolder (Bélgica) y padre de Jacques, campeón mundial en 1997. Una pista construida en la isla artificial de Notre-Dame, que bañan las aguas del río San Lorenzo -que en los Juegos Olímpicos de Montreal'76 fue sede, entre otras, de las pruebas de piragüismo-, de 4.361 metros y 14 curvas, seis de ellas a la izquierda. Destacando la décima -la horquilla- y las dos últimas, que conforman la 'chicane' que deriva en el 'Muro de los campeones'; bautizado de esa manera después de que en él se accidentasen o perdieran opciones de éxito muchas figuras de la Fórmula Uno.

En Montreal se rodará, al igual que en Miami, con neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 -duros, reconocibles por la raya blanca-, C4 -medios, raya amarilla- y C5 -blandos, roja-. En una pista en la que Alonso festejó una de sus 32 victorias en F1 -en 2006, el año que revalidó título- y subió otras dos veces más al 'cajón': en 2010 -cuando acabó tercero a bordo de un Ferrari- y hace tres años, cuando fue segundo y logró uno de los ocho podios que firmó en su primera temporada con Aston Martin, una escudería que sufre un arranque de temporada para el olvido.

La carrera del domingo está prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros. Pero antes, el sábado se disputará el sprint -el tercero de las seis previstos este año-, sobre aproximadamente un tercio del recorrido y que otorgará puntos a los primeros ocho clasificados: ocho al ganador, siete al segundo, seis al tercero y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

Este viernes se disputará el primer y único entrenamiento libre, en un Gran Premio que en Europa se podrá seguir en horario de tarde-noche; antes de que esa jornada se complete con la 'cuali' para la prueba corta del sábado, previa a la calificación de la carrera dominical.

En Canadá nadie ha ganado más veces (siete) que los dos séptuples campeones mundiales: el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -quinto en la general, con los mismos puntos que Norris- y el alemán Michael Schumacher, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel (Alpes franceses). Hace un año se impuso Russell, que puso fin a la racha de tres victorias seguidas en Montreal de Verstappen, segundo en 2025.