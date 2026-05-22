Automovilismo
22 de mayo de 2026 a la - 21:20

Formacion de salida del sprint de Montreal

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Redacción deportes, 22 may (EFE).- Formación de salida de la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

Por EFE