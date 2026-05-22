Sainz: Ha sido un 'mini premio' para los esfuerzos del equipo por recuperar la sensación

"Ha sido una 'sprint cuali' buena para nosotros, sobre todo la SQ2 (la segunda ronda de la cronometrada), en la que di una vuelta muy buena, que me ha permitido pasar a la SQ3 por primera vez este año", manifestó este viernes al canal de televisión Dazn, en Montreal, Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la F1, en la que afronta su duodécima temporada.

"Muy contento. La verdad es que está siendo un inicio muy bueno de temporada para mi, a nivel personal", apuntó el español de Williams, decimocuarto en el Mundial, con cuatro puntos. "Y esa SQ3 es un 'mini premio' para los esfuerzos del equipo para recuperar la sensación", añadió el talentoso piloto madrileño.

"A ver dónde estamos mañana; y dónde podemos ir mejorando", puntualizó Sainz este viernes en Canadá.