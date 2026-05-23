Alonso: Si llueve mañana, será interesante

"Siempre disfruto pilotando aquí en Canadá y este fin de semana me he sentido un poco más competitivo. Hemos dado algunos pequeños pasos en la dirección correcta, pero aún necesitamos mejorar nuestro rendimiento para pasar a la Q2 (la segunda ronda de la calificación)", declaró el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -una de ellas en Montreal- y 106 podios en la categoría reina, en la que festejó títulos en 2005 y en 2006, el año de su triunfo en el circuito Gilles Villeneuve.

"En la prueba sprint, tuvimos un toque en la primera curva y, al final, tuvimos que retirar el coche", comentó Alonso, incombustible a los 44 años, con paternidad recién estrenada y que aún no ha decidido su futuro, aunque parece no gustarle la idea de retirarse de la F1 con las sensaciones negativas que experimenta en este arranque de curso, con un AMR26 muy flojo del que se esperaba muchísimo más.

"Si llueve mañana, será interesante, ya que no hemos corrido en condiciones de lluvia con este nuevo reglamento, y los niveles de grip (agarre) serán muy bajos aquí", apuntó este sábado, en Canadá, el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Será una carrera exigente para todos, pero habrá que ver qué es lo que podemos hacer", señaló Alonso después de la cronometrada principal de Montreal.