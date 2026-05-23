Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en primera ronda (Q1)

Tanto el doble campeón mundial asturiano, como el bravo piloto tapatío se clasificaron -como mal menor- por delante de sus respectivos compañeros, el canadiense Lance Stroll y el finlandés Valtteri Bottas, que arrancarán desde la última fila este domingo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 13 segundos y 380 milésimas, 123 menos que inglés Lando Norris (McLaren).

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.