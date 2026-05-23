Automovilismo
23 de mayo de 2026 a la - 17:30

Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en primera ronda (Q1)

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimonoveno tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Por EFE

Tanto el doble campeón mundial asturiano, como el bravo piloto tapatío se clasificaron -como mal menor- por delante de sus respectivos compañeros, el canadiense Lance Stroll y el finlandés Valtteri Bottas, que arrancarán desde la última fila este domingo.

 El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 13 segundos y 380 milésimas, 123 menos que inglés Lando Norris (McLaren).

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.