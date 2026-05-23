Automovilismo
23 de mayo de 2026 a la - 15:20

Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras la prueba sprint del Gran Premio de Canadá

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

Por EFE