Automovilismo
23 de mayo de 2026 a la - 21:00

Formación de salida del Gran Premio de Canadá

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

Por EFE