23 de mayo de 2026 a la - 17:55
Sainz y Gasly, eliminados en segunda ronda; Colapinto pasa a la Q3
Redacción deportes, 23 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el francés Pierre Gasly (Alpine), con el decimocuarto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
El francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 975 milésimas, 66 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).
La tercera ronda (Q3), en la que estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que pasó con el décimo crono-, se disputará a continuación.