Sainz y Gasly, eliminados en segunda ronda; Colapinto pasa a la Q3

El francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 975 milésimas, 66 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

La tercera ronda (Q3), en la que estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que pasó con el décimo crono-, se disputará a continuación.