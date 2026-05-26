Alonso y Holgado, convencidos de que con trabajo llegará la velocidad

"Hemos podido descansar bien después del gran premio y del test que tuvimos la semana pasada y tengo ganas de volver a la rutina normal, ya que en las dos últimas carreras mi rutina fuera de la pista se vio un poco alterada por el trabajo de recuperación", explica en la nota de prensa del equipo el campeón del mundo de Moto3 en 2024.

"Me encuentro muy bien y quiero concentrarme en ser constante, no me importa si soy un poco más o menos rápido, pues si consigo esto, la velocidad vendrá", afirma David Alonso, quinto en la tabla provisional del mundial de Moto2.

Daniel Holgado dice tener "una gran base para el fin de semana en Mugello después del trabajo de las últimas carreras y del test, si bien esta categoría nunca deja de darme lecciones y de enseñarme cosas".

"Estoy muy motivado y tengo muchas ganas de ponerme a trabajar con el equipo para seguir mejorando y volver a estar delante", agrega Holgado.