Automovilismo
26 de mayo de 2026 a la - 09:55

El español Marc Márquez viajará a Mugello para pasar reconocimiento médico

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Redacción deportes, 26 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) viajará al circuito italiano de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP, para pasar el pertinente examen médico y recibir el 'apto' para disputar la primera carrera en tierras italianas.

Por EFE

Tras pasar revisión con el equipo del Hospital Ruber Internacional que le atiende, el piloto de Cervera (Lleida) confirmó este martes en sus redes sociales que viajará a Mugello (Italia), para pasar el examen obligatorio del cuerpo médico del campeonato que debe darle el 'apto' para volver a competir.

Márquez se lesionó durante la carrera de Francia a comienzos de mayo y tuvo que pasar por el quirófano para reducir la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, circunstancia que aprovechó para someterse a otra intervención en la que se le retiró un tornillo que le causaba molestias en el hombro derecho.