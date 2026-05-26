El ingeniero británico Ross Brawn entra en el consejo de administración de Pramac

Con esta incorporación, se espera que Brawn pueda aportar su amplia experiencia en las más altas categorías del automovilismo desde hace cuatro décadas, durante las cuales ganó 22 títulos mundiales: 11 Campeonatos de Constructores y 11 Campeonatos de Pilotos.

El italiano Paolo Campinoti, presidente del Consejo de Administración de 'Pramac Racing Limited', destacó en la nota difundida por el equipo que, más allá de su "extraordinaria trayectoria y sus logros" en la Fórmula 1, comparte "una amistad y una relación de gran respeto durante muchos años" con él.

"Creo que su visión, conocimiento y mentalidad ganadora contribuirán de manera valiosa crecimiento y desarrollo del equipo", agregó.

Brawn, con experiencia en escuderías de Fórmula Uno como Mercedes, Williams, Lotus, Benetton o Ferrari -del que fue director técnico-, señaló que le complace unirse al equipo "como miembro no ejecutivo" y explicó que "el automovilismo siempre se ha caracterizado por las personas, el trabajo en equipo y la mejora continua".

Por ello, expresó su deseo de "poder apoyar a Paolo y al equipo", aportando su experiencia "donde sea útil".