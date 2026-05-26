El italiano Fabio di Giannantonio guarda muy buenos recuerdos de Mugello

"Fue un domingo muy especial y ahora llegamos con confianza tras mi victoria en Barcelona, ​​la primera con el equipo, si bien fue una pena perderme el día de pruebas, pero después de la caída en la carrera necesitaba descansar para recuperarme", reconoce Di Giannantonio, tercero en la clasificación del Mundial de MotoGP.

"En Cataluña demostramos que somos competitivos y estamos listos para confirmarlo en casa, donde la afición nos dará esa energía extra que nos motiva aún más", afirma el piloto italiano en la nota de prensa de su equipo.

Su compañero de equipo, el ítalo brasileño Franco Morbidelli, asegura estar "feliz por correr en Mugello", su segunda carrera "en casa este año, después de Brasil".

"El Gran Premio de Italia siempre es especial, y este circuito es único, con sus 'chicanes', sus subidas y bajadas y su altísima velocidad", explica Morbidelli, quien afirma que la afición "da una energía extra".

"Nuestro objetivo es confirmar todos los aspectos positivos, tanto del fin de semana de Barcelona con los test como de las últimas semanas en general", aseveró.

"Estamos recuperando la confianza, demostramos un buen ritmo, y queremos confirmarlo, así que tenemos muchas ganas de salir a pista y ver qué tal va, pero mantenemos la concentración", insiste 'Frankie' Morbidelli.