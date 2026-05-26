Marini y Mir llegan "motivados" al circuito italiano de Mugello

"Lamentablemente, el año pasado solo pude estar en Mugello como espectador, así que tengo muchas ganas de ir este año", recuerda Luca marini, quien asegura que "es una carrera muy especial para cualquier piloto, y como italiano, uno disfruta mucho del fin de semana con los aficionados; es una de esas carreras emblemáticas del calendario".

"Como Honda, llegamos a Italia en buena forma tras un fin de semana sólido y un test positivo el lunes, así que quiero empezar con buen pie y, como siempre, la sesión del viernes por la tarde podría ser la más importante del fin de semana y hay mucho por hacer, mucho potencial que demostrar", comenta Marini en la nota de prensa del equipo HRC.

En el caso de Joan Mir dice llegar a Italia "con mucha motivación y confianza", y recuerda que "nuestro fin de semana en Barcelona terminó de forma contundente y quiero mantener ese nivel en Mugello".

"No es un circuito que se nos dé bien, aunque la Honda solía tener problemas en Barcelona, ​​así que creo que podemos ser optimistas y tenemos que ir trabajando en cada detalle, vuelta a vuelta, día a día, y ver cómo se desarrolla el fin de semana, pero confío en mi velocidad", señala Mir.

E insiste en que "como se ha visto en fines de semana anteriores, una buena posición en la parrilla puede marcar la diferencia".